Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend sonnig heiter bis nahezu wolkenlos. Am Morgen und am Vormittag treten indes vereinzelt auch Nebelfelder auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 17 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus Südost, der besonders in der Böhmisch-Mährischen Höhe zu starken Windböen führen kann. Zum Abend schwächt der Wind ab.