Das Wetter am Donnerstag: heiter bis wolkig, später Niederschläge, bis 6 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos, örtlich aber auch stark bewölkt. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung generell von Westen her zu. In Böhmen gibt es Niederschläge in Form von Regen oder Schneeregen, nach und nach fallen sie auch in den anderen Landesteilen. In Lagen über 700 Meter wird es schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis 3 Grad, im Süden und Osten des Landes sind auch 6 Grad Celsius möglich. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 3 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind, der zumeist aus dem Süden kommt.