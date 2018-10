Das Wetter am Donnerstag: heiter bis wolkig, Schauer, bis 21 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst heiter bis nahezu wolkenlos. Am Morgen treten örtlich Nebelfelder auf, vor allem im Südwesten des Landes. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung vom Südwesten her zu, gegen Abend örtlich Regen oder Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad, in der Region Karlovy Vary / Karlsbad aber nur bei 15 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter werden 14 Grad Celsius als Höchstwert erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus Südost bis Süd, der jedoch in Mähren und der Böhmisch-Mährischen Höhe kräftig auffrischt.