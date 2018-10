Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Am Morgen und am Vormittag treten örtlich Nebelfelder auf, vor allem in Böhmen. Gegen Abend nimmt die Bewölkung zu, im Erzgebirge und im Osten des Landes kann es vereinzelt auch regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 12 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.