Das Wetter am Donnerstag: heiter bis wolkig, anfangs neblig, bis 10 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis bewölkt. Am Morgen tritt örtlich Nebel oder hochnebelartige Bewölkung auf, im Tagesverlauf aber wird es zunehmend heiter. Nur im Nordosten des Landes lässt sich die Sonne kaum blicken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter werden nur 3 Grad als Höchstwert erreicht, im Böhmerwald und Erzgebirge sind aber auch 6 Grad Celsius möglich. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In Mähren ist der Wind etwas stärker.