Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis sonnig. Im Laufe des Tages werden die Wolken von Westen her aber dichter, vereinzelt gibt es auch Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter liegen die Temperaturwerte bei 14 Grad.