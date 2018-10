Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter oder nur leicht bewölkt. In der Früh ist es vereinzelt neblig, am Nachmittag klart der Himmel auf. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 13 bis 17 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 10 Grad Celsius.