Das Wetter am Donnerstag, dem 5. März

In Tschechien ist es am Donnerstag überwiegend heiter bis wolkenlos. Am Morgen örtlich Nebel, besonders in Böhmen. Vereinzelt muss auch mit Eisglätte gerechnet werden. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu, am Abend wird es in der Westhälfte Böhmens auch regnen. In Höhenlagen über 900 Meter wird es schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter aber wird es maximal zwei Grad warm werden. Es weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südost, der in Regionen wie der Böhmisch-Mährischen Höhe sowie in Südmähren jedoch kräftig auffrischt.