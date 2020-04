Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst heiter bis nahezu wolkenlos. Am Morgen vereinzelt auch Nebel. Am Vormittag nimmt die Bewölkung von Westen her zu, es wird wolkig bis bedeckt, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Gegen Abend wird es in der Westhälfte Böhmens anhaltend regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 11 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.