In Tschechien ist es am Donnerstag wolkig bis bedeckt, örtlich wird es Regen oder Schauer geben. Am Morgen wird es in Südmähren vielerorts neblig sein, in den anderen Landesteilen ist das nur vereinzelt der Fall. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 8 bis 12 Grad Celsius, in Höhenlagen ab 1000 Meter werden maximal 5 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, im Tagesverlauf aber wird er im Westen stark auffrischen.