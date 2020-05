Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos, im Tagesverlauf wird es jedoch zunehmend wolkig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad, im Nordosten des Landes aber nur bei 17 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 9 Grad Celsius, nur im Erzgebirge und im Böhmerwald wird es etwas wärmer. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.