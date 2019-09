In Tschechien wird es am Donnerstag herbstlich kühl. Tagsüber ist es heiter bis wolkig, am Morgen und am Abend örtlich auch wolkenlos. Im Nordosten des Landes treten vor allem am Nachmittag Schauer auf, in Höhenlagen ab 1200 Meter kann es sogar Schneeregen geben. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen lediglich 13 bis 17 Grad Celsius. In Höhenlagen ab 1000 Meter liegen die Höchstwerte nur um die 6 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.