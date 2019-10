In Tschechien wird es am Donnerstag heiter bis nahezu wolkenlos. In Böhmen nimmt die Bewölkung jedoch tagsüber immer mehr zu. In Mähren und in der Böhmisch-Mährischen Höhe gibt es am Morgen örtlich Nebel oder tiefhängende Bewölkung. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 bis 19 Grad Celsius. In Gebieten mit länger anhaltendem Nebel liegen die Höchstwerte nur um die 13 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Südwind.