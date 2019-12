In Tschechien ist es am Donnerstag überwiegend wolkig bis bedeckt, örtlich wird es schneien. In Höhenlagen unter 400 Meter wird der Niederschlag als Regen oder Schneeregen fallen. Am späten Nachmittag und am Abend werden die Niederschläge nachlassen, dann wird es vereinzelt auch heiter sein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.