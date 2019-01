Am Donnerstag ist es in Tschechien sehr wechselhaft bewölkt. Über weiten Teilen des Landes kommt es zu Schneeschauern, in den Gebirgen schneit es am stärksten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -4 bis 0 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte unter dem Gefrierpunkt. Es weht ein frischer Wind aus Nordwest. In den Gebirgen kann es auch stürmen mit Windspitzen von bis zu 20 Meter pro Sekunde.