Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt. Gegen Abend reißt die Wolkendecke im westlichen Teil des Landes auf. Im Tagesverlauf auf dem meisten Gebiet Schneefall oder überfrierende Nässe. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen -2 bis +2 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei -2 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südost bis Süd.