Am Donnerstag ist es in Tschechien bedeckt, im östlichen Teil des Landes mit Regen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad Celsius, im Ost und Nordosten des Landes erreichen sie 12 Grad Celsius, in den Lagen um 1000 Meter 10 Grad Celsius und in den Beskiden nur 7 Grad Celsius.