Am Donnerstag ist es in Tschechien meist leicht bewölkt, gegen Abend nimmt die Bewölkung vom Westen her zu. In Mähren und Schlesien ist es zunächst bedeckt mit örtlichen Schauern, später lockert auch dort die Bewölkung auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius.