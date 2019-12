Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst meist hochnebelartig bewölkt. Später klart der Himmel auf. Auf der Böhmisch-Mährischen Höhe und in Mähren kann sich allerdings den ganzen Tag über die zähe Hochnebeldecke halten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 4 Grad Celsius, in Nebelgebieten leichter Frost.