Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst meist heiter, nur in West- und Südwestböhmen überwiegen Wolken. Später zieht der Himmel auch im Rest des Landes zu, und es kommt zu örtlichen Schauern und teils intensiven Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 32 Grad Celsius.