Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter, örtlich insbesondere in Nordostböhmen am Vormittag bedeckt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad Celsius, in Mähren und in Schlesien bei 18 bis 22 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 14 Grad Celsius, im Böhmerwald und im Erzgebirge 19 Grad Celsius erreicht.