Am Donnerstag ist es in Tschechien teils heiter, teils hochnebelartig bewölkt. Im Südwesten und Westen ist dabei örtlich leichter Schneefall möglich, ansonsten nur vereinzelt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -6 bis -2 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Maximalwerte bei -7 Grad Celsius.