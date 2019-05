Am Donnerstag ist es in Tschechien meist heiter bis wolkig mit vereinzelt Schauern. In der östlichen Landeshälfte sind die Wolken zunächst teils dichter und die Niederschläge häufiger. Im Laufe des Tages lässt der Regen aber auch dort nach, und es klart weiter auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad Celsius, in Mähren und Schlesien ist es etwas kühler.