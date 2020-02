Das Wetter am Donnerstag, 20. Februar

Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst meist heiter. Nur im Westen des Landes sind die Wolken dichter, bei örtlichem Schneefall. Im Laufe des Tages zieht der Himmel vor allem im böhmischen Landesteil von Westen her zu. Örtlich regnet es, wobei die Schneefallgrenze von 400 auf 900 Meter ansteigt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad Celsius.