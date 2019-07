Am Donnerstag ist es in Tschechien meist wolkig. Im Laufe des Tages sind vereinzelt Schauer möglich, im Süden des Landes auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 18 Grad Celsius, im Böhmerwald 20 Grad Celsius erreicht.