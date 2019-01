Am Donnerstag ist es in Tschechien unterschiedlich bewölkt. In Mähren uns Schlesien ist es heiter bis wolkig, in Böhmen stark bewölkt mit örtlich Regen. In Höhenlagen ab 800 Meter Schneeregen oder Schneefall. Zum Abend hin sinkt die Schneefallgrenze auf 400 Meter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter maximal Werte um den Gefrierpunkt.