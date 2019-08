Am Donnerstag ist es in Tschechien veränderlich bewölkt. Im westlichen Landesteil überwiegen starke Wolken mit örtlichen Schauern, in Mähren und Schlesien zeigt sich die Sonne. Dort nehmen erst im Laufe des Nachmittags die Wolken zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad Celsius.