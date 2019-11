Am Donnerstag ist es in Tschechien teils heiter, teils hochnebelartig bewölkt. Anfangs ist auch leichter Sprühregen möglich. Im böhmischen Landesteil liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 1 bis 5 Grad Celsius, in Mähren und Schlesien bei 5 bis 9 Grad Celsius.