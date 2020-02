Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst meist heiter bis sonnig. Im Laufe des Tages werden die Wolken von Westen her aber dichter. Am Nachmittag und Abend setzt dann Regen ein, die Schneefallgrenze liegt bei 800 Metern. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 3 und 7 Grad Celsius.