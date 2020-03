Das Wetter am Donnerstag, 12. März

Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst meist heiter bis wolkig und trocken. Nur im Norden und Nordwesten sind die Wolken dichter, bei örtlichem Regen. Im Laufe des Tages zieht der Himmel auch in den anderen Landesteilen zu, und Regen oder Regenschauer setzen ein. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 Metern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 11 Grad Celsius im Nordwesten und 19 Grad Celsius im Südosten.