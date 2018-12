Am Dienstag wird es in Tschechien winterlich. Landesweit ist es überwiegend bedeckt, vor allem in den Bergen ist mit Schneefall, in Lagen um 300 Meter mit Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden -3 Grad Celsius erreicht.