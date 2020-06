Das Wetter am Dienstag, dem 9. Juni 2020

Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. In der Südwesthälfte des Landes kommt es zu Schauern oder Regenfällen, in Südböhmen regnet es am stärksten. Im Osten sind vereinzelt auch Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, in der Südwesthälfte Böhmens aber lediglich bei 16 Grad Celsius. In Höhenlagen ab 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 13 Grad, im Böhmerwald aber höchstens um 9 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordost.