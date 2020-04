Am Dienstag ist es in Tschechien größtenteils wolkenlos und sonnig. Am Nachmittag und Abend gibt es ein paar Wölkchen in Nordwest- und Nordböhmen, aber grundsätzlich bleibt es heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte indes um 12 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.