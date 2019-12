Das Wetter am Dienstag, dem 24. Dezember

Zu Heilig Abend ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, vorübergehend kann es auch heiter werden. Örtlich sind Schauer möglich. Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung von Westen her zu, es wird gelegentlich regnen und in Höhenlagen über 1000 Meter vermutlich auch schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad Celsius.