Das Wetter am Dienstag, dem 20. August 2019

Am Dienstag ist das Wetter in Tschechien zweigeteilt: In Böhmen ist es wolkig bis bedeckt, im Tagesverlauf ziehen über dem Großteil des Landes Regenwolken oder Schauer auf. In Mähren und Mährisch-Schlesien ist es überwiegend heiter, hier zieht sich der Himmel erst am späten Nachmittag bis Abend zu. In Ostmähren sind dann auch Gewitter möglich. Am Morgen vereinzelt Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Böhmen bei 19 bis 24 Grad, in Mähren und Mährisch-Schlesien bei 24 bis 28 Grad Celsius. In Höhenlagen ab 1000 Meter werden maximal 16 Grad Celsius erreicht, mit Ausnahme der Beskiden, wo es bis zu 20 Grad warm wird. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, der seine Richtung bis zum Abend auf Nord bis Nordwest dreht.