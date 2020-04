Am Dienstag ist es in Tschechien wechselhaft bewölkt, örtlich kann es Schneeschauer geben. In Höhenlagen unter 500 Meter werden die Niederschläge als Regen und Schneeregen fallen. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge von Nordwesten her allmählich nach, am Abend reißt die Wolkendecke auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte indes um 1 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Nordwestwind, der am Abend abflaut.