Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis stark bewölkt, nur in West- und Südwestböhmen ist es zeitweilig auch heiter. Von Südosten her rücken tagsüber Schauer oder auch Regenwolken an, in der Westhälfte Böhmens fallen indes nur vereinzelt Niederschläge. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, in Westböhmen sind aber ebenso 19 Grad Celsius möglich. Es weht ein frischer Südostwind, der örtlich Windspitzen von 20 Meter pro Sekunde (70 km/h) erreichen kann.