Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt in Tschechien. Im Südwesten kommt es vereinzelt zu örtlichen Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 7 Grad Celsius, im Böhmerwald 11 Grad Celsius erreicht.