Am Dienstag ist es in Tschechien veränderlich bewölkt mit Schauern, die oberhalb 700 Metern in Schnee übergehen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 12 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter wird maximal 1 Grad erreicht.