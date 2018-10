In Tschechien ist es am Dienstag leicht bewölkt bis bewölkt, im östlichen Teil des Landes bedeckt mit Regeschauern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 bis 19 Grad Celsius, in Westböhmen 14 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 11 Grad Celsius erreicht.