Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig. Im Tagesverlauf kommt es örtlich zu Schauern oder Gewittern, die vereinzelt recht stark sind. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 22 Grad Celsius erreicht.