Am Dienstag ist es in Tschechien bewölkt, im Norden mit Regen, in Lagen um 1200 Meter mit Schneeschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 4 Grad Celsius erreicht. Die Meteorologen warnen vor einem starken Wind.