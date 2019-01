Am Dienstag ist es überwiegend heiter in Tschechien, in Mähren und in Schlesien zeigen sich am Vormittag ab und an vereinzelte Wolken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -4 bis 0 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter sinken die Temperaturen auf -6 Grad Celsius.