Am Dienstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Vereinzelt leichter Schneefall, im Tagesverlauf unter 300 Meter auch Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter Temperaturen maximal -2 Grad Celsius.