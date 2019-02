Nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder ist es am Dienstag in Tschechien zunächst meist heiter. Im Laufe des Tages nimmt von Nordwesten her die Bewölkung zu, dann sind vereinzelt Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 8 Grad Celsius erreicht.