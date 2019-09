Am Dienstag ist es in Tschechien bewölkt, im Süden ist mit Regen zu rechnen. Die Tagehöchsttemperaturen erreichen 14 bis 18 Grad Celsius, im Südosten 21 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 8 Grad Celsius, im Böhmerwald 13 Grad Celsius erreicht.