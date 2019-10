Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend heiter, am Vormittag kann sich örtlich Frühnebel bilden. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 16 Grad Celsius, im Böhmerwald 20 Grad Celsius erreicht.