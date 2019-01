Auch am Dienstag ist in weiten Teilen Tschechiens mit teils ergiebigen Schneefällen zu rechnen. Nur im Süden und Südwestend des Landes bleibt es trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 3 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter bei rund -1 Grad.