Am Montag ist es in Tschechien meist bedeckt, im Tagesverlauf vom Südwesten her mit Regen. Gegen Abend geht der Regen in Lagen ab 400 Meter in Schneefall über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius, im Osten bei 8 bis 12 Grad Celsius.