Am Dienstag ist es in Tschechien zunächst leicht bewölkt oder sonnig. Am Nachmittag werden im böhmischen Landesteil die Wolken dichter, örtlich sind dann Schauer oder Gewitter möglich. Es wird erneut heiß bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad Celsius, in Westböhmen nur bis 28 Grad Celsius.